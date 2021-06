Le président Tebboune nomme Aymen Benabderrahmane Premier ministre

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé, aujourd’hui, Aymen Benabderrahmane, Premier ministre, et l’a chargé de « poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile, pour la formation du gouvernement dans les meilleurs délais », indique un communiqué de la présidence de la République.

« En vertu des dispositions de la Constitution, notamment l'article 91, les alinéas 5 et 7, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a nommé aujourd'hui M. Aymen Benabderrahmane, Premier ministre, et l’a chargé de poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile pour la formation du gouvernement dans les meilleurs délais ».