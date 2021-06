Eté 2021 : 100.000 policiers mobilisés pour sécuriser la saison estivale

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis sur pied un plan sécuritaire pour la saison estivale 2021 prévoyant la mobilisation de 100.000 policiers dans le but d'assurer la sécurité des citoyens et des biens à travers nombre de mesures préventives.

Les services de la sûreté nationale ont mobilisé près de 100.000 policiers pour veiller au maintien de l'ordre public, de la sécurité routière, la lutte contre la délinquance, l'objectif étant de réunir les conditions adéquates à l'accueil des citoyens au niveau des plages et lieux de divertissement, a fait savoir mercredi le Contrôleur de Police, Saadi Madjid, Directeur Adjoint de la Police urbaine à la Direction de la Sûreté Publique, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des mesures prises par la DGSN en prévision de la saison estivale 2021.

Pour concrétiser cette démarche "73 postes de police seront mis en service dans 14 wilayas côtières pour sécuriser 104 plages autorisées à la baignade à raison de 1.055 policiers appuyés par des policières parmi les équipes de surveillance et de sécurité des plages".

Dans le même but, explique M. Saadi, "les formations de sécurité qui sont mobilisées seront intensifiées et adaptées en fonction des exigences et de la spécificité de la nature touristique, pour répondre aux exigences et au confort des vacanciers, et passer à la dimension touristique de la saison estivale dans le cadre du respect des mesures préventives conformément aux conditions sanitaires actuelles".

A ce propos, il a relevé que "la saison estivale pour cette année est marquée par la persistance de la pandémie Covid-19 ainsi que ses retombées socio-économiques dont les restrictions frontalières imposées aux voyageurs".

A ce propos, la direction prévoit "une grande affluence des citoyens et des familles sur les villes côtières et touristiques d'où la nécessité de prendre des mesures spéciales pour s'adapter à cette condition particulière au niveau des plages à partir du 1 juillet 2021", a-t-il souligné.

Et d'ajouter que les services de sûreté oeuvrent à l'application de ce plan sécuritaire en veillant au bien-être des visiteurs des plages et des sites touristiques mais aussi à la coordination sanitaire et sécuritaire avec les instances publiques concernées. Les mêmes services assurent également la sécurisation des manifestations sportives et culturelles programmées dans le respect des mesures d'hygiène et de santé publiques.

Outre M. Saadi, cette conférence de presse a été animée par le Commissaire divisionnaire, Chriti Salim, sous directeur des affaires pénales à la direction de la police judiciaire, le Commissaire principal Mouloud Abdelwahab, sous directeur de la police aux frontières et le Commissaire principal Ghazli Rachid, sous directeur de la sécurité routière à la direction de la Sécurité publique.

APS