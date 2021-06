covid-19 : une réunion d'urgence au ministère de le santé

Le président du comité scientifique de suivi de l'évolution de lapandémie du Coronavirus (Covid-19) a préside une réunion extraordinaire d'urgence qui a réuni les cadres de l'administration centrale et les directeurs d'hôpitaux de la wilaya d'Algérie afin daccélérer les mesures proactives nécessaires pour prendre en charge les patients Covid-19 dans les meilleures conditions, après l'augmentation significative des cas de contamination au coronavirus covid-19 que le pays a connue ces derniers jours, selon un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ce mercredi.

Le communiqué précise qu'au cours de cette réunion, « le Président du Comité Scientifique a été informé des derniers développements de la situation épidémiologique dans le pays et a fait un certain nombre d'instructions strictes centrées sur le renforcement des moyens logistiques, techniques et humains, tel que l'augmentation de la nombre de lits dans les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs, et fournissant de l'oxygène et des médicaments. "nécessaires au traitement, et cela pour répondre efficacement à toute situation d'urgence."

Le communiqué ajoute que Le président du comité a ordonné une augmentation de la fréquence de vaccination contre le virus Covid-19.