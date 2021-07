Ouverture à Tlemcen de la 5e édition du salon national des musées

La cinquième édition du salon national des musées ouverte jeudi au niveau de la plage de Marsa Ben M’hidi dans la wilaya de Tlemcen en présence des autorités de wilaya a mis en exergue la richesse culturelle de l'Algérie.

Organisée par le musée public national des monuments islamiques de Tlemcen, cette manifestation de deux jours qui coïncide avec le coup d’envoi de la saison estivale à partir de cette plage, enregistre la participation de 20 musées de wilayas du pays dont Sétif, Tébessa, Alger, Oran, Khenchela, Chlef, Constantine, Tipasa, Médéa et Menéa, outre les musées de Tlemcen dont celui de la calligraphie islamique, le musée d’arts et d'histoire, l’annexe du Centre national des manuscrits, le Centre d’interprétation du costume traditionnel, le centre d’arts et expositions et la bibliothèque principale de lecture publique Mohamed Dib.

Les stands de l'exposition du salon, organisé sous le slogan "Les musées nationaux en visite dans la capitale des Zianides", mettent en exergue des pièces archéologiques et des manuscrits, en plus des activités des musées, dont la conservation de photos, afin d'attirer le public, en particulier les adeptes de musées et les amateurs d'archéologie et leur faire connaître les spécificités de ces musées et les différentes pièces archéologiques que renferment les musées pour préserver le legs culturel.

Des livres, des dépliants, des costumes traditionnels, des photos, des objets d’art, des outils et matériel de fouilles y sont également exposés.

Un stand est dédié à la promotion de produits de l'artisanat d'associations participantes et de locaux du patrimoine culturel ouverts récemment dans nombre de musées du pays.

En marge du salon, une session de formation en restauration d'objets archéologiques en verre est organisée, de même que des ateliers pédagogiques de dessin, de coloriage, de montage de pièces en verre et autres de restauration, de mosaïque, de préservation du verre et de sculpture sur pierres, encadrés par des spécialistes, a indiqué la cheffe du département activités de recherche, publications et documentation au musée public national de monuments islamiques Zoukha Benchenafi.

Le salon, qui vise à offrir un espace permettant aux musées d'interagir et d'échanger les expériences, sera clôturé par des communications abordant, entre autres thèmes, les procédures de transfert des objets d'antiquité et l'expérience du musée en matière de conservation, d'inventaire, de restauration, a-t-on fait savoir.

