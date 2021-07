Mohamed Baghali : « la diversité culturelle et linguistique est un facteur d’unité nationale »

Formation au profit des journalistes d’expression amazigh, journée d’étude, exposition culturelle… Tout un programme a été établi pour la tenue de la première édition de la manifestation « l’Algérie dans le cœur », organisée, du 5 au 8 juillet, par le haut commissariat à l’Amazighité (HCA), en collaboration avec la Radio Algérienne, à la maison de la culture Rachid Mimouni à Boumerdes, à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. L’objectif est de montrer que « la diversité culturelle et linguistique est un facteur d’unité nationale et de force pour l’Algérie », affirme Mohamed Baghali, Directeur général de la Radio Algérienne.

La langue Tamazight, dans ses différentes variantes, est utilisée dans plus de 26 stations locales, en plus de la radio nationale Chaine 2, exclusivement d’expression amazigh. Ceci démontre « l’importance accordée à la promotion et à la préservation de ce patrimoine linguistique », explique le Directeur général de la Radio Algérienne lors de la conférence de presse tenue, ce samedi, au siège du HCA, pour présenter l’évènement. « Ceci démontre également le sérieux dans la mise en œuvre de la convention signée, en avril dernier, entre la Radio Algérienne et le HCA », précise Mohamed Baghali.

Renforcer l’utilisation de Tamazight dans les radios locales frontalières

Le directeur général de la Radio Algérienne insiste sur l’objectif assigné à cette collaboration, à savoir : augmenter le volume horaire des programmes et émissions radiophoniques d’expression amazigh, notamment dans les radios locales frontalières, par de nouvelles productions comme par la diffusion, dans ces stations, des programmes réalisés par la Chaine 2.

C’est avec « conviction » qu’a été choisi le slogan, « l’Algérie dans le cœur », indique Si El Hachemi Assad, Secrétaire général du HCA. « Ce slogan illustre les actions menées et la stratégie adoptée par le HCA qui visent à renforcer l’unité nationale et l’intégrité territoriale, notamment dans le contexte géopolitique actuel », insiste le Sg du HCA avant de détailler le programme de cette manifestation. Les 180 participants prendront part, entre autres, à un colloque national sur l’onomastique, à plusieurs ateliers, dont un dédié à l’écriture tamazight en braille, mais aussi à une formation au profit de 36 journalistes de la Radio Algérienne sur une meilleure utilisation de Tamazight et de ses différentes variantes linguistiques.

Même s’il estime que « beaucoup reste à faire pour promouvoir la langue Tamazight », le Secrétaire général du HCA salue les avancées jusque là acquises. Il applaudit particulièrement la décision prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de relancer le Comité pédagogique, scientifique et culturel du HCA. « Un organe gelé depuis 1995 », fait-il remarquer.

Amina Hadjiat

Sofiane Maachi

Radio Algérie Multimédia