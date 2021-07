Libye : 2,3 millions d'électeurs inscrits dans le nouveau fichier électoral

Quelque 2, 3 millions de Libyens se sont inscrits dans le fichier électoral, depuis le début de sa mise à jour le 4 juillet en cours, en vue de voter lors des prochaines élections générales prévues à priori le 24 décembre prochain, a fait savoir ,dimanche, la Haute commission électorale libyenne (HNEC).

"Le taux d'inscription a atteint jusque-là 48,62 %", a précisé la HNEC, soulignant que "l'opération des inscriptions se poursuivra jusqu'au 31 de ce mois". Selon la HNEC, plus de 5 millions de Libyens sont concernés par les prochaines élections.

La mise à jour du fichier électoral a été largement saluée par les nouvelles autorités libyennes et l'ONU. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi, a qualifié cette étape comme étant "un pas important en prélude de la tenue des élections générales à la date prévue", a-t-il indiqué, la semaine écoulée, en marge de sa rencontre avec Moussa Al-Kouni, membre du parlement, à Tobrouk.

Pour sa part, la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a considéré "cet événement comme une étape clé vers la concrétisation de la demande écrasante du peuple libyen pour les élections nationales prévues le 24 décembre 2021".

"Après des années de conflit et de division, après plus de sept ans sans élections nationales, il y a une nouvelle opportunité d'aller de l'avant et, pour les Libyens, d'exercer l'un de leurs droits les plus fondamentaux", a noté la secrétaire générale adjointe de l'ONU Georgette Gagnon, coordonnatrice résidente et coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour la Libye.

La tenue des élections générales à la date prévue reste, toutefois, suspendue à l'adoption d'une nouvelle base constitutionnelle, a fait observer récemment le président de la HNEC, Imad Al-Sayah.

"La base constitutionnelle est le fondement de l'opération électorale. Nous ne pouvons en aucun cas organiser des élections générales sans une base constitutionnelle consensuelle", a affirmé M. Al Sayah en marge d'un colloque scientifique sur l'opération électorale, tenu à Tripoli, espérant que "les Libyens parviendront très prochainement à se procurer cette base constitutionnelle.