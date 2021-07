Riposte à la Covid-19: des responsables tunisiens remercient l'Algérie pour son don de solidarité

La ministre, directrice du cabinet à la Présidence de la République de Tunisie, Nadia Akacha a exprimé, mardi, au nom du Président Kaïs Saïed les remerciements de la Tunisie pour les aides fournies par l'Algérie à son pays dans sa riposte face au Covid-19, qualifiant cette action de "nouveau jalon pour tisser des relations fraternelles et d'amitié entre les deux pays".

Les Tunisiens "n'oublieront pas ce geste malgré les quantités insuffisantes de vaccins en Algérie", a affirmé M. Akacha. Elle a en outre affirmé que la Tunisie, dirigée par M. Kais Saied, "apprécie hautement cette aide", qualifiant ce don de "nouveau jalon pour tisser des relations fraternelles et d'amitié plus fortes et plus profondes dans tous les domaines".

De son côté, le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mahdi a qualifié le don algérien de "mouvement noble qui n'est pas étranger à l'Algérie", soulignant que ce dont "est venu à point nommé".

Et d'ajouter que la Tunisie "compte beaucoup sur l'Etat algérien pour lui permettre d'obtenir des quantités supplémentaires de vaccins et d'oxygène", appelant les autorités algériennes à ouvrir une ligne terrestre entre les deux pays en vue de permettre aux camions tunisiens de s'approvisionner en oxygène auprès des usines algériennes.

Pour sa part, le ministre tunisien de la Défense, Brahim Bertégi a affirmé que son pays traversait une phase "difficile" sur le plan sanitaire et qu'elle "a besoin de quantités supplémentaires de vaccins".

Benbouzid a réitéré l'appui de l'Algérie à la Tunisie en cette période difficile

A son tour, le ministre de la Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid a réitéré l'appui de l'Algérie à la Tunisie en cette période difficile qu'elle traverse face à la propagation dangereuse du coronavirus dans ce pays, relevant que le Président de la Républiqu Abdelmadjid Tebbounee, M. l'avait chargé de faire parvenir ces aides à la Tunisie, pays frère en cette conjoncture sanitaire et de transmettre ses salutations ainsi que celles du peuple algérien au président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed et au peuple tunisien.

Le ministre a précisé que le Président Tebboune l'a chargé également de faire de son mieux pour prêter assistance aux Tunisiens. En dépit de la conjoncture, l'Algérie "partagera ce dont elle dispose avec la Tunisie, pays frère", a-t-il souligné.

En Algérie, la demande actuelle sur la vaccination est supérieure à l'offre, a-t-il dit, expliquant cela par les campagnes de sensibilisation menées par les instances concernées.