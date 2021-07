Maroc: le procès du journaliste Omar Radi se poursuit à huis clos

Le procès du journaliste et défenseur des droits humains Omar Radi, en détention préventive depuis un an, s'est poursuivi mardi à huis clos à la Cour d'appel de Casablanca où il est jugé dans une double affaire de "viol" et d'"espionnage".

Le juge a justifié le huis clos "en considération de l'honneur" de la plaignante, les soutiens de M. Radi ont considéré cette décision comme "une nouvelle violation des conditions pour un procès équitable", d'après un communiqué.

Le reporter au ton critique, âgé de 34 ans, est poursuivi pour "viol" et "atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat" avec "financement de l'étranger", deux affaires différentes, instruites et jugées conjointement.