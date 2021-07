Hamid Hamdani : " 8500 hectares de forêts détruits, on assiste à un phénomène criminel grave "

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural déplore « avec force » les incendies qui ont ravagé les forêts de la wilaya de Khenchela, la semaine dernière. « C’est une question citoyenne qui nous interpelle tous, d’autant qu’il est maintenant prouvé que la plupart des incendies, notamment le plus important, sont d’origine criminelle. Des mesures seront prises, mais elles seront accompagnées d’une stratégie de proximité, de sensibilisation, de veille sur le terrain et de communication permanente », affirme Hamid Hamdani, dans l'Invité de la rédaction de ce mercredi matin, de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

Le ministre rappelle qu’il y a déjà eu des arrestations et que l’enquête se poursuit. Mais d’ores et déjà, la piste criminelle se dessine. « Dans le rapport établi par l’Agence spatiale algérienne (ASAL) qui comprend des images satellitaires, on constate que tous les feux sont partis des bordures des forêts, ce qui est inadmissible », relève Hamid Hamdani. Toujours selon ce rapport, quelques 8500 hectares de forêts ont été détruits cette année, dont 1500 hectares à Khenchela. « Nous n’en sommes qu’au début de la campagne. À la même période l’année dernière, nous étions à 2600 hectares. C’est inédit. On assiste à un phénomène criminel grave », déplore le ministre.

Pour lui, « il est inadmissible que dans l’Algérie indépendante, l’Algérie que nous voulons construire, les forêts des Aurès, ô combien symboliques, soit incendiées de façon criminelle, la veille de l’anniversaire de l’indépendance du pays.» Le ministre en appelle à la conscience et à la responsabilité collective pour protéger le patrimoine forestier : « il faut un éveil collectif et action citoyenne pour lutter ensemble. »

« Lutter efficacement contre les incendies de forêts, c’est d’abord lutter par anticipation »

Le ministre annonce son plan d’attaque. « La meilleure stratégie pour lutter contre les incendies c’est la proximité. Il faut être présent sur le terrain », affirme Hamid Hamdani. « Il faut également que la société civile avec toutes ses représentations à savoir, les associations de protection de l’environnement, de chasseurs, ceux qui vivent des ressources forestières et les riverains, doivent êtres impliqués pleinement dans la lutte et la veille contre les incendies de forêts », soutient-il.

« Une grande rencontre se tiendra, ce jeudi 15 juillet 2021, avec la participation des organes de sécurité, des conservateurs des forêts, les syndicats et les représentants de la société civile », annonce le ministre de l’Agriculture. La stratégie de lutte contre les feux de forêt, élaborée par le ministère de l’Agriculture, est déjà lancée et elle sera davantage visible sur le terrain dès la semaine prochaine, précise encore Hamid Hamdani.

Des indemnisations en nature

Le ministre l’avait annoncé lors de son déplacement dans la wilaya de khenchla, les victimes du sinistre seront indemnisées. Il y a les agriculteurs qui ont contracté une police d’assurance qui percevront des compensations par ce biais. Mais la grande majorité des agriculteurs ne sont pas assurés. « Ils représentent plus de 95% », selon le ministre, qui affirme qu’ils seront compensés, en nature, sur fonds propres du ministère de l’Agriculture.

« C’est pour permettre la relance de l’activité agricole. Qu’il s’agisse de l’arboriculture, du cheptel ou de l’irrigation, le recensement des dégâts est en cours. Heureusement, pour le moment, les dégâts sur le plan agricole ne sont pas très importants », estime Hamid Hamdani. « Quelques 8000 arbres, dont 95% de pommiers à Bouhmama, une région connue pour sa production de pommes, une trentaine de ruches…etc. » Pour autant, le ministre assure que « quelque soit le bilan des dégâts agricoles, il sera pris en charge, en nature, par les fonds du secteur.»

Le département de l’Agriculture travaille sur « une nouvelle loi forestière ». Le ministre affirme qu’elle sera présentée dans les mois à venir. Il souligne que l’inaccessibilité de certaines forêts complique leur sauvegarde. Il annonce qu’un « programme spécial vient d’être arrêté pour la réalisation, notamment dans la wilaya de khenchla, de quelques 300 km de pistes forestières, dont 200 km en aménagement et 100 km en nouvelle création ». Augmenter les accès peut aider à lutter efficacement contre les feux de forêts, estime Hamid Hamdani.