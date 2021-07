Takfarinas : "Je suis un enfant de la Radio Algérienne"

L’artiste chanteur et musicien Takfarinas fait la promotion de son nouvel album intitulé « Mon cœur c’est l’amour ». Il se dit très heureux que la Radio Algérienne soit son partenaire dans la diffusion de sa musique.

De son vrai nom Ahcène Zermani, Takfarinas dit être « un enfant de la Radio Algérienne » et remercie le Directeur général, Mohamed Baghali, pour la qualité de l’accueil et de ce partenariat. « Il a ouvert les portes à ma musique et je suis ravi de ce partenariat avec la Radio Algérienne », affirme Takfarinas, en visite, ce jeudi, au siège de la Radio Algérienne.

Ce dernier album, l’artiste a mis dix années à le construire. Composé de 21 titres, ce nouveau né de la musique Amazigh et Kabyle connait déjà un franc succès à l’étranger, et même jusqu’aux portes de l’Empire du soleil levant. L’album a été traduit en français, en anglais et désormais en japonais.