Sahara occidental et Palestine : Inquiétude concernant la non-application de décisions de l'ONU

Les participants à une réunion de consultations diplomatique et politique tenue à Windhoek en Namibie, ont exprimé leur "préoccupation" concernant l'absence de progrès dans la mise en œuvre des décisions de l'ONU relatives au Sahara occidental et à la Palestine.

Au cours de la réunion qui s'est tenue les 14 et 15 juillet courant, en collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la coopération de la République de Namibie, les participants ont appelé à "intensifier les efforts afin d'assurer le plein exercice du droit inaliénable à l'indépendance des peuples sahraoui et palestinien".

La réunion était supervisée par le vice-Premier ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération pour la Namibie, Ntombo Nandi Ndayitwa, et le ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération, Dr Nalidi Pandor.

La rencontre a également permis une consultation et un échange de vues sur un large éventail de questions liées au renforcement, et à la consolidation des relations bilatérales ainsi que la coopération entre la Namibie et l'Afrique du Sud.

Les deux ministres sont également convenus que la Namibie accueillerait, lors de sa troisième session, le Comité Nationalité binationale de Namibie et d'Afrique du Sud cette année.

