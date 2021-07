Inondations en Allemagne : Le Président Tebboune adresse ses condoléances à la chancelière allemande

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé ses condoléances à la chancelière allemande Angela Merkel suite aux inondations qui ont frappé l'ouest de l'Allemagne et qui ont entrainé des pertes humaines, a indiqué vendredi un communiqué de la Présidence de la République.

"Suite aux pertes humaines déplorables causées par les inondations qui ont frappé l'ouest de l'Allemagne, je vous présente, Mme la chancelière, en mon nom et au nom du Gouvernement et peuple algériens, mes sincères condoléances et ma profonde compassion".