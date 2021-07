﻿ Le Président Tebboune reçoit le ministre chinois des Affaires étrangères

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi qui effectue une visite officielle en Algérie.

L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezzig, le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, et le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï.

M.Wang Yi était arrivé en Algérie à la tête d'une importante délégation pour une visite officielle s'inscrivant dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, liés par un accord de partenariat stratégique global signé en 2014.

APS