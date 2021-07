Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale préside dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale préside ce dimanche 25 juillet 2021 au siège de la Présidence de la République, une réunion du Conseil des ministres", lit-on dans le communiqué.

Au menu de cette réunion prévoit: "l'installation officielle du Gouvernement par le Président de la République, un exposé de Monsieur le Premier ministre portant mesures d'aménagement des mesures sanitaires relatives au système de prévention contre la propagation du Covid-19, en sus d'un nombre d'exposés relatifs aux secteurs de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, du Commerce et de la Promotion des exportations, et du ministère des Ressources en Eau et de la Sécurité hydrique".