Lutte anti-Covid-19 : la promenade des Sablettes fermée pour 15 jours

La promenade des Sablettes sera fermée pour une durée de 15 jours à compter de dimanche, après le constat de "regroupements de visiteurs pouvant constituer des foyers épidémiques (covid-19)", et en raison du "non-respect du protocole sanitaire", indique samedi un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

Les services de la wilaya d'Alger ont pris la décision de fermeture de la promenade des Sablettes pour une durée de 15 jours, à compter de dimanche, à titre préventif, eu égard à "la recrudescence de la pandémie au niveau de la wilaya d'Alger", et vu que "la fréquentation des espaces publics contribuent dans une large mesure à la propagation de la pandémie", y compris cet espace.

La décision de fermeture a été motivée par la forte affluence des visiteurs vers ce lieu de loisir tout au long de la semaine, notamment en cette saison estivale, et en raison du "non respect des mesures de prévention contre la pandémie, dont le port du masque de protection et la distanciation physique", a précisé le document, ajoutant que "des regroupements de visiteurs ont également été constatés, pouvant constituer des foyers épidémiques".

A cet effet, la wilaya d'Alger a appelé les habitants de la capitale à se conformer aux mesures de lutte contre la pandémie et à faire preuve de compréhension à l'égard de cette mesure préventive.