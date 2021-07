JO 2020 - Athlétisme : Djamel Sedjati et Bilal Tabti testés positifs à la Covid-19

Les deux athlètes algériens, Djamel Sedjati (800 m) et Bilal Tabti (3000m steeple), présents à Tokyo (Japon) pour prendre part à la 32e édition des Jeux Olympiques, ont été testés à la Covid-19, ce samedi.

C’est la première défection dans le camp algérien en raison de la Covid-19, pour les athlètes présents dans la capitale japonaise.

Arrivés vendredi de Turquie, où ils avaient pris part à leur dernier stage de préparation, Sedjati et Tabti sont désormais forfaits pour la compétition et doivent observer une période de confinement de 14 jours. Pourtant, les deux tests PCR effectués, en Turquie hier et avant-hier, avant leur départ pour Tokyo ont été négatifs.

Avant Sedjati et Tabti, le cycliste, Youcef Reguigui, a également dû renoncer à sa participation aux JO, pour la même raison, et ce, la veille de son départ pour Tokyo. Ce dernier a d’ailleurs été remplacé par Hamza Mansouri.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia