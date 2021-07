JO 2020 – 2e journée : Houmri enchante, les autres Algériens déchantent

La seconde sortie des Algériens dans les Jeux Olympiques 2020, ce dimanche à Tokyo, a été une copie conforme de la première. À l’exception du boxeur Mohamed Houmri, les autres représentants nationaux ont tout simplement raté leur compétition.

Pour ses premières olympiades, le natif de Bechar a répondu présent. Boxant dans la catégorie des mi-lourds (81 kg), Houmri a débuté son tournoi par une belle victoire acquise aux dépens du Vénézuélien, Korbaj Barrera Nalek (3-2), ce dimanche matin à la salle Kokugican Arena.

Il est vrai que l’entame du combat a été difficile, néanmoins, l’Algérien a su revenir dans le second et troisième round pour finalement sortir victorieux de cette confrontation. « Mon combat a été rude face au Vénézuélien. Comme vous le savez, la première confrontation dans ce genre d’évènement est toujours difficile, toutefois, grâce aux conseils de mes entraineurs j’ai changé de tactique dans le deuxième round pour m’imposer », a déclaré Houmri juste après sa victoire.

« J’espère montrer un meilleur visage lors de mon prochain combat et honorer au mieux les couleurs nationales », a-t-il ajouté.

En 8e de finale, prévu ce mercredi à 11h39 (heure algérienne), la tache du pugiliste algérien s’annonce beaucoup plus ardue, car il aura face à lui un sérieux client. En effet, Houmri croisera les gants avec le Cubain Lopez Arlen, tête de série N.3, champion du monde 2015 à Doha (-75 kg) et Médaillé d’or lors des JO 2016 de Rio (Brésil), rien que ça !

Pour rappel, Abdelhafid Benchabla (91 kg) a lui aussi réussi à passer le cap des 16es de finale, samedi, en disposant de l'Ouzbek Tursonov Sanjar (4-1).

Pas de chance pour les autres Algériens

Concernant les autres Algériens, entrés en lice ce dimanche, ils n’ont pas eu le succès escompté. La boxeuse Roumaissa Boualem a été sortie par la Thaïlandaise Jitpong Jutamas (5-0), tandis que l’escrimeuse (fleuret), Meriem Mebarki, plus jeune algérienne à Tokyo (18 ans), a connu le même sort face à la Hongroise Pasztor Flora (15-8).

En aviron, le duo Sid Ali Boudina et Kamel Aït Daoud a été éliminé de l'épreuve deux de coupe (poids léger) après avoir en terminé la course de repêchage à la 6e et dernière place de la 2e série (7:12.08).

Boudina et Aït Daoud tenteront de faire mieux ce jeudi (3h20 heure algérienne) lors de la finale C, aux côtés des représentants de la Thaïlande, du Venezuela, du Portugal, de l’Ouzbékistan et du Chili.

De leur côté, les véliplanchistes Hamza Bouras et Amina Berrichi occupent la 24e place au classement provisoire de la spécialité RSX, et ce, à l'issue de la première journée des épreuves de la voile, prévues du 25 au 31 juillet à Enoshima.

Pour rappel, l’Algérie est présente dans cette 32e édition des JO avec un contingent de 44 athlètes (14 disciplines). À l’issue de la première journée, disputée vendredi, Larbi Bouriah (tennis de table), Azzedine Lagab (cyclisme), Hamza Mansouri (cyclisme), Akram Bonabi (escrime) et Houda Chaabi (tir sportif) ont quitté la compétition prématurément.

Pour ce qui est de Djamel Sedjati (800 m) et Bilal Tabti (3000m steeple), ils ont été contraints de déclarer forfait suite à leur contamination à la Covid-19.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia