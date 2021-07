Libye : les mesures préparatoires pour le retrait des mercenaires et combattants étrangers mises en place

Les mesures préparatoires en vue d'entamer le retrait des mercenaires et combattants étrangers de tout le sol libyen ont été mises en place", a fait savoir, vendredi, le Comité militaire mixte 5+5 dans un communiqué, précisant qu'"il a appelé tous les pays à mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité et les conclusions des Conférences Berlin 1 et 2".

"Le Comité militaire mixte exige la présence d'observateurs locaux afin d'épauler les officiers de l'armée libyenne déployés sur le terrain", note, en outre, le Comité.

Il souligne, à ce titre, qu'" il a appelé la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul) à prendre rapidement des mesures en vue d'assurer la présence d'observateurs internationaux sur le terrain pour contribuer au soutien du mécanisme de surveillance libyen".

La même source note que "le Comité militaire 5+5 a réitéré sa demande au gouvernement d'union nationale d'accélérer la nomination du ministre de la Défense".

Réuni depuis mercredi, le Comité militaire mixte 5+5 a décidé, en outre, "de rouvrir à partir de vendredi la route côtière et de poursuivre l'échange de prisonniers", relève le communiqué.

