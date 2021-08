Rentrée scolaire : Belabed appelle à garantir un encadrement pédagogique dans tous les établissements

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis l’accent, dimanche, sur la nécessité de garantir un encadrement pédagogique à tous les groupes éducatifs au niveau de tous les établissements à travers le pays, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Présidant une réunion de coordination avec les cadres centraux de son secteur pour faire le point sur la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, M. Belabed a évoqué les mesures prioritaires pour cette rentrée, notamment "la garantie d’un encadrement pédagogique de tous les groupes éducatifs au niveau de tous les établissements à travers le pays".

Lors de cette réunion, le ministre a insisté sur plusieurs points relatifs aux préparatifs prévus en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse notre pays, particulièrement les mesures préventives visant à réduire la propagation du coronavirus (Covid-19).

Il a dans ce sens souligné "la nécessité" d'entamer l'opération de désinfection et de nettoyage des établissements éducatifs, notamment les classes, les couloirs, les structures de santé, les sanitaires et autres avant la prochaine rentrée scolaire.

A cette occasion, le ministre de l'Education nationale a donné des instructions à l'effet de procéder à l'aménagement des établissements éducatifs durant les vacances d'été, de fournir le livre scolaire et d'assurer les différentes opérations de solidarité dont l'attribution de l'allocation spéciale de scolarité estimée à 5.000 DA, ainsi que la restauration et le transport scolaires.

Insistant sur la nécessité de parachever les opérations de paiement des primes et indemnités, le ministre a saisi l'occasion pour exhorter les cadres de son département ministériel à "accélérer" la cadence de l'opération de vaccination des personnels de l'administration centrale et des directions de l'Education de wilaya, avant d'entamer la vaccination des corps enseignant et administratif et de tous les personnels du secteur avant la prochaine rentrée scolaire.

M. Belabed a enfin rappelé l'impérative mobilisation de tout un chacun et de tous les acteurs en vue d'assurer la réussite de la prochaine année scolaire.

S'agissant des congés annuels pour les laboratoires, le ministre a déclaré que "les établissements de santé, public et privé, n'auront pas de congé et qu'ils sont tenus de reporter les dates de congé jusqu'à la stabilisation de la situation épidémiologique".