Suspension du transport inter-wilayas durant les week-ends dans les 37 wilayas confinées

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a décidé, ce mercredi, la suspension de l'activité de transport inter-wilayas durant les week-ends dans les 37 wilayas concernées par le confinement partiel à domicile. Selon un communiqué des services du Premier ministère, cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, prévues pour une période de 10 jours à compter du jeudi 5 aout.

Les wilayas concernées sont Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, MÆSila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.

Ces mesures comprennent également la reconduction de la suspension de l'activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant les week-ends, dans ces wilayas.

Il a été, également, décidé de reconduire la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, des activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination.

Il s'agit des activités des marchés de ventes des véhicules d'occasion, des salles omnisports et les salles de sport, des maisons de jeunes et des centres culturels, a détaillé la même source.

M. Benabderrahmane a instruit, en outre, pour la reconduction de la mesure de limitation à la vente à emporter uniquement des activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace.

Il en sera de même pour la mesure de fermeture des espaces récréatifs de loisirs et de détente, des lieux de plaisance et les plages au niveau des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile.

La mesure de fermeture des plages concerne l'ensemble des wilayas côtières, ont précisé les services du Premier ministère.

Autre mesure reconduite sur instruction de M. Benabderrahmane, celle relative au renforcement des mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenant.

APS