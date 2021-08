La troisième vague s'accentue, le personnel de santé de plus en plus souffrant

La pandémie du Covid-19 s’accentue, avec l’arrivé du variant Delta souche du coronavirus, de plus en plus de morts sont recensés parmi les rangs de l’armée blanche. « Plus de 266 médecins ont trouvé la mort depuis le début de la pandémie dont 85 décès durant cette troisième vague », informe le Dr. Lyes Merabet, président du Syndicat des praticiens de la santé publique (SPSP).

Dans son intervention à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, Lyes Merabet, a insisté sur l'impérative vaccination des personnels de la santé jusqu’à « la rendre obligatoire», vue du fait qu’ils sont quotidiennement, fortement exposés au virus. « Il faut rendre la vaccination obligatoire, le personnel de santé est exposé directement à la maladie. On doit être protégé, car le bilan macabre est devant nous », a-t-il alerté.

Par ailleurs le responsable a déploré « le manque de moyens de protection auquel fait face le personnel de la santé », ajoutant que « certaines structures sanitaires ne disposent même pas du minimum en terme de protection ». à savoir « les bavettes, sur-blouses, gants, pare-visage, etc. »

De son côté, le Pr. Reda Djidjik, Chef de service mmunologie au CHU Beni Messous, a aussi insisté sur la poursuite des campagnes de vaccination, et a fait savoir que « les personnels de santé décédés n’ont pas été vaccinés ».

Il rajoute par ailleurs, qu’« il faut donner plus de preuves scientifiques, et montrer aux citoyens que les gens morts de ce virus n’ont pas été vaccinés », afin de gagner leur confiance, et poursuivre la vaccination en renforçant les campagnes de sensibilisation.