Le Président Tebboune : La diplomatie algérienne a recouvré sa "véritable place"

Evoquant le volet international, le Président َAbdelmadjid Tebboune a assuré dimanche dans son entrevue avec les représentants de la presse que la diplomatie algérienne avait recouvré récemment "sa véritable place", soutenant que les responsables africains "se sont plaints de l'absence de l'Algérie".

Concernant la crise du barrage éthiopien de la Renaissance, le chef de l'Etat s’est dit "optimiste" quant au succès de l'initiative algérienne concernant ce dossier, soulignant la nécessité d'une très large interaction de la part des parties de la crise avec cette initiative.

Pour les relations avec le Maroc, le Président de la République a affirmé que le Maroc n’avait toujours pas réagi suite au problème survenu, après la convocation par l’Algérie de son ambassadeur à Rabat pour consultation au sujet des déclarations du représentant marocain auprès des Nations Unies.

Sur le dossier du Sahara occidental, le chef de l’Etat a rappelé qu’il était entre les mains des Nations Unies, au niveau du comité de décolonisation, affichant la disposition de l’Algérie à abriter toute éventuelle rencontre entre la République sahraouie et le Maroc et à mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires.

S'agissant de la situation en Libye, le président a affirmé que les Libyens étaient convaincus que "l’Algérie est à leurs côtés et n’a aucune convoitise".

La légalité en Libye ne saura être instaurée sans la tenue de la Présidentielle et des législatives prévues la fin de l’année en cours, a-t-il souligné, faisant part de communications initiées par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra avec ses homologues américain, français, russe et turque, afin de parvenir à une solution d’abord en faveur du peuple libyen.

Quant au dossier malien, le Président de la République dira que "l’Algérie et les frères maliens sont convaincus que la solution émanera tout d’abord de l’accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger qui est à l’origine de l’apaisement de la situation et grâce auquel le Nord et le sud vivent dans un seul Etat uni".

APS