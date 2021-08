Mohamed Baghali à Radio Boumerdès : « la Radio Algérie est à l’avant-garde pour contrer les attaques ciblant l’Algérie »

« La Radio Algérienne et ses stations régionales jouent un grand rôle dans l’affermissement de la sécurité informationnelle des Algériens », a souligné le Directeur général de la Radio Nationale, Mohamed Baghali, dans un entretien téléphonique accordé ce lundi à Radio Boumerdès, à l’occasion de son 9e anniversaire.

Les journalistes accomplissent un important rôle national pour contrer les attaques qui ciblent notre pays, estime M. Baghali.

« La Radio Nationale et ses différentes Chaînes, ainsi que ses stations régionales, jouent un rôle central dans le sens d’insuffler une nouvelle culture de communication au niveau de l’Etat algérien respectant les principes déontologiques de la communication », enjoint-il.

Et d’ajouter à ce propos « Aujourd’hui, vous (journalistes, ndlr) êtes en premier ligne sur le front de contre-attaque de l’information agressive faites de rumeurs que subit l’Algérie sur les réseaux sociaux, ainsi que les lots de fake news diffusées fréquemment sur ces mêmes supports ».

S’agissant du rôle joué par la Radio Algérienne, face à la pandémie de la Covid-19, M. Baghali a précisé qu’elle ne s’est pas contentée uniquement du rôle de sensibilisation, mais elle a, aussi, amplement contribué à atténuer les effets psychologiques induits par la pandémie, et ce, grâce à ses programmes socioculturels et artistiques qu’elle diffuse via le réseau de ses antennes.

Pour terminer, le DG de la Radio Algérienne a salué, par la même occasion, tous les travailleurs pour les efforts fournis en donnant le meilleur d’eux-mêmes malgré le danger encouru. « Nonobstant le fait que la pandémie n’a épargné ni journalistes ni techniciens, la diffusion est restée continue et permis à la Radio d’accomplir son rôle d’accompagnement et de sensibilisation en bonne et due forme.