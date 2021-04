Le DG de la Radio Algérienne souligne le rôle des radios locales dans la réalisation de "la paix et de la sécurité informationnelle"

Le directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, a souligné, ce dimanche, le "rôle stratégique" que jouent les radios locales dans l'instauration de "la paix et de la sécurité informationnelle" pour l'Algérie et les Algériens.

S’exprimant en marge de l'inauguration du nouveau siège de la radio locale de Tébessa, M. Baghali a déclaré que "le rôle assigné aux radios locales n'est pas facile et n'est pas moins important que le rôle des services de sécurité dans la défense de la sécurité du pays et des citoyens", citant en cela les rôles que les radios locales ont joués dans la lutte contre le Coronavirus à travers les campagnes de sensibilisation.

Il a ajouté que les radios locales ont joué, également, un rôle de premier plan dans "la préservation du bien-être psychologique des citoyens" durant la période de confinement, affirmant qu '« il n'est pas étrange que le président de la République mentionne les radios régionales, en raison du rôle qu'elles ont joué au plus fort de la pandémie du Coronavirus ».

Pour sa part, le wali de Tébessa, Dahadj Mohamed El Barka, a souligné le rôle croissant des médias audios, soulignant, à ce propos, le soutien et les moyens fournis par l'État, tels que la promotion de la radiodiffusion et de la numérisation, considérant cela comme une preuve de l'importance que l'État attache au rôle des radios locales pour "promouvoir la conscience et assurer la sécurité informationnelle".