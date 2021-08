Incendies de Tizi-Ouzou : M. Beldjoud présente les condoléances du président de la République aux familles des victimes

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, en déplacement, ce mardi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou où d’importants incendies ont fait 6 morts et plusieurs blessés, a présenté les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du Premier ministre Aimene Benabderrahmane aux familles des victimes.

Le ministre de l’Intérieur qui était accompagné du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, s’est rendu dans la Région d’Ath Yenni et Ouacifs, où il a rencontré les familles des victimes pour « présenter les condoléances du président de la République et du premier ministre aux familles des victimes », a-t-il dit.

« Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suit de près, depuis hier l’évolution de la situation au niveau de cette wilaya révolutionnaire », a-t-il dit, rassurant que si la wilaya aura besoin de moyens supplémentaires, en plus de ceux déjà déployés, l'Etat y répondra promptement.

« Nous sommes en contact permanent depuis hier avec le wali de Tizi-Ouzou, et notre priorité absolue est de protéger les citoyens », a-t-il ajouté, affirmant que « des instructions fermes ont été données au chef de l’exécutif local pour préserver les vies et évacuer les populations menacées par les feux et c’est ce qui a été fait ».

Les incendies déclarés dans la wilaya de Tizi-Ouzou, depuis hier, ont fait 6 morts, selon un décompte provisoire de la direction générale de la Protection civile.

APS