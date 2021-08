Indemnisation des sinistrés des feux de forêts: l'évaluation des dégâts en cours au niveau de 26 wilayas

Les équipes spécialisées dépêchées dans les 26 wilayas touchées par les incendies au cours de ces dernies jours ont commencé à recenser les pertes liées aux biens mobiliers et immobiliers en attendant de soumettre leurs résultats à la commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés installée lundi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En applications des instructions du président de la République et du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des équipes spécialisées ont été dépêchées dans les communes des 26 wilayas touchées par les incendies afin d'entamer le recensement des personnes sinistrées et d'évaluer les dégâts occasionnés, a déclaré à la Télévision publique l'inspecteur central du ministère de l'Intérieur, Abdelaziz Dliba.

Composées d'agents administratifs et d'experts en contrôle technique, ces équipes sont chargées d'effectuer l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers endommagés par les feux de forêts et de procéder par la suite à l'estimation des dégâts occasionnés .

Il a ajouté que les dossiers seront examinés au niveau de la Daïra concernée puis au niveau de la wilaya, avant de les soumettre à la Commission nationale, tout en espérant que cette opération sera parachevée "dans un délai raisonnable".

Lundi, le Président Tebboune a procédé à l'installation de la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts qui ont touché plusieurs wilayas et chargé le Conseiller à la présidence de la République chargé des Relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum, de présider la commission.

Le chef de l'Etat a donné des instructions fermes aux membres de la Commission pour coordonner leur travail avec tous les secteurs et les commissions de wilaya présidées par les walis et procéder dans l'immédiat à l'indemnisation des sinistrés.

La Commission a pour principale mission de réceptionner les dossiers des commissions de wilaya chargées de l'évaluation des dégâts", a indiqué le communiqué de la Présidence de la République, ajoutant que le chef de l'Etat a instruit les membres de la Commission de travailler, dans la transparence et en toute équité, en associant les chefs de comités de villages dans l'élaboration des listes des sinistrés qui bénéficieront du soutien total de l'Etat.

M.Tebboune a décidé, par ailleurs, d'attribuer une allocation d'un (1) million de dinars au profit des familles des martyrs, civils et militaires, qui sera octroyée aux parents du martyr s'il était célibataire ou à son conjoint.

La semaine dernière, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a effectué une visite à Tizi Ouzou, la wilaya la plus touchée, pour s'enquérir de la situation occasionnée par les feux de forêts "d'origine criminelle", assurant que les indemnisations concerneront toutes les régions sinistrées et "tous les moyens nationaux ont été mobilisés pour un retour à la vie normale".