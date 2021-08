Micro-entreprises en difficulté : l'ANADE valide les dossiers de remboursement de 220 jeunes

L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) a validé mercredi 220 dossiers de remboursement des dettes des entreprises en difficulté, dans le cadre du soutien et du développement de l'entrepreneuriat et de la prise en charge des mirco-entreprises en difficulté, en remboursement leurs dettes par le Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des jeunes prometteurs.

"Dans le cadre du soutien et du développement de l'entrepreneuriat et de la prise en charge des micro-entreprises en difficulté à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs activités, selon le cas, une 17e séance de travail de la commission de Garantie a été tenue au siège de l’ANADE, durant laquelle il a été procédé à l’examen de 600 des 8.570 dossiers présentés par les représentants des banques de Tipasa, Alger et Tizi Ouzou, débouchant sur la validation de 220 dossiers pour le remboursement de plus de 29 milliards de centimes", précise-t-on dans le communiqué.

Par ailleurs, l’ANADE souligne que le traitement de 375 dossiers accompagnés par l'agence à travers le rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de plans de charge pour la relance de leurs activités à travers les accords conclus, a été reporté, du fait que les entreprises soient toujours en activité.

Les dossiers de deux micro-entreprises ont été régularisés de façon définitive par leurs propriétaires, à travers le remboursement de leurs dettes auprès des banques et de l'Agence, ajoute la même source, notant que trois (03) autres dossiers ne remplissant pas les conditions de remboursement ont été renvoyés aux banques.

L'ANADE, qui se compose aussi des représentants du Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des jeunes prometteurs, a programmé chaque semaine des séances d'examen de pas moins de 500 dossiers/chacune.

APS