Assassinat de Djamel Bensmain: 92 mis en cause présentés devant le procureur de la République

Les mis en cause dans l'assassinat du jeune Djamel Bensmain à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou) ont été présentés lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger.

92 suspects dont 3 femmes arrêtés dans plusieurs wilayas du pays ont été déférés devant le procureur de la République, selon une source judiciaire.

Les mis en cause sont poursuivis pour homicide volontaire, lynchage et immolation par feu d'un cadavre, violation de l'enceinte d'un poste de police, appartenance à un groupe terroriste et actes de vandalisme portant atteinte à la sécurité de l'Etat, a précisé la même source.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) avait annoncé l'arrestation d'une dizaine de mis en cause impliqués dans l'assassinat et le lynchage du jeune Djamel Bensmain, précisant que l'enquête est toujours en cours.