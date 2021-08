Mostaganem : Une production de près de 6,5 millions de quintaux de légumes de saison

La wilaya de Mostaganem a enregistré une production estimée à près de 6,5 millions de quintaux de différents types de légumes de saison, au titre de la campagne agricole 2020-2021, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction locale des services agricoles.

Le bilan provisoire établi par le service d’organisation de la production et de l’appui technique indique que la production des différents types de légumes des champs a atteint, jusqu’à présent, 6 millions et 456.000 quintaux, après la récolte de plus de 21.000 hectares de superficies consacrées à cette filière estimée à 25.000 quintaux, soit un taux de réalisation de l’ordre de 87%.

Dans le cadre de cette campagne, 4,1 millions de quintaux de pommes de terre, dont 100.000 quintaux comme semence, 450.000 quintaux de tomates, 314.000 quintaux d’oignons (vert et sec) et 223.000 quintaux de poivrons et autres légumes, a-t-on fait savoir.

Durant cette période, les agriculteurs ont récolté plus de 900.000 quintaux de melons jaunes, courgettes, ail, carottes, aubergines, haricots verts, petits pois et autres produits.

Cette récolte, qui a contribué à garantir la disponibilité de ces légumes, les semaines écoulées, dans les marchés régionaux et nationaux, ainsi qu’à la baisse des prix à un niveau raisonnable, s’ajoute à la récolte des légumes protégés (serres) dont la récolte a été estimée à plus de 650.000 quintaux.

Dans ce cadre, 300.000 quintaux d’aubergine, concombre, haricots, carottes ont été récoltés, avec un rendement global estimé à 600 quintaux à l’hectare, a-t-on ajouté.

La campagne précoce a aussi connu une hausse des superficies plantées et une augmentation de la production concernant les récoltes irriguées et non irriguées, sachant que 300.000 quintaux des différents types de légumes ont été récoltés (13 types).

La production de légumes de la wilaya de Mostaganem, l’année dernière, a dépassé les 10 millions de quintaux, dont 5 millions et 100.000 quintaux de pommes de terre, grâce aux trois campagnes précoces, de saison et d’arrière saison, ce qui représente 76% de la production végétale de la wilaya, estimée à près de 14 millions de quintaux, a-t-on conclu.