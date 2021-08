JM Oran-2022 : plus de 100 volontaires en formation spécifique de 45 jours

Quelque cent dix (110) volontaires de différentes commissions relevant du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 prennent part à une session de formation spécifique d'une durée de quarante-cinq (45) jours, a-t-on appris jeudi du COJM.

Cette session de formation, qui a débuté mercredi, est organisée en vue de de l'Assemblée Générale du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM), qui se tiendra les 12 et 13 Octobre prochain à Oran, a précisé la même source.

S’agissant des objectifs de cette formation, les organisateurs du rendez-vous sportif régional que l’Algérie va abriter pour la deuxième fois de son histoire, ont fait savoir qu’elle vise "d'approfondir la terminologie informationnelle et sportive des volontaires, et leur inculquer les valeurs olympiques à travers l'intervention des experts et des représentants de chacune des 12 commissions du COJM Oran- 2022".

Soumis à "un protocole sanitaire strict", ce stage s’ajoute à plusieurs autres organisés par la commission de formation et de volontariat auprès du COJM au profit de ses milliers de volontaires en prévision de la 19e édition des JM, souligne-t-on encore Le CIJM a recommandé l’implication de pas moins de 10.000 volontaires dans l’organisation de la manifestation sportive, ce qui a amené la commission de formation et de volontariat à "ratisser large" pour engager les volontaires, notamment dans les milieux universitaires, selon le président de cette commission, le Pr Aoussine Seddiki, dans une précédente déclaration à l'APS.

APS