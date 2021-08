Belmadi retient 25 joueurs pour le Djibouti et le Burkina Faso

Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football Djamel Belmadi, a fait appel à 25 joueurs, dont un seul élément local, en vue des deux premiers matchs du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : le jeudi 2 septembre face à Djibouti à Blida (20h00), et le mardi 7 septembre devant le Burkina Faso au Grand stade de Marrakech (Maroc), selon la liste dévoilée par la Fédération algérienne (FAF), vendredi sur son site officiel.

Le gardien de but de l'Olympique Médéa (Ligue 1 algérienne) Abderrahmane Medjadel, et le seul élément de cru dans cette liste, marquée par le retour des défenseurs Naoufel Khacef (Tondela FC/ Portugal) et Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beershot/ Belgique).

En revanche, Belmadi a été contraint de se passer des services du latéral droit de l'OGC Nice (France) Youcef Atal, forfait pour blessure. Plusieurs joueurs n'ont pas été convoqués à l'image d'Adlène Guedioura, du portier Azzedine Doukha, ou encore d'Adam Ounas.

Les 25 joueurs retenus entreront en stage lundi prochain au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, soit à trois jours du premier match face à Djibouti.

Prévues initialement début juin dernier, les deux premières journées des éliminatoires du Mondial-2022 avaient été reportées à septembre en raison de la pandémie de Covid-19.

Pour rappel, les "Verts" restent sur trois victoires en matchs amicaux disputés en juin dernier : face au Mali (1-0) et à la Mauritanie (4-1) à Blida, et en déplacement devant la Tunisie (2-0).

Liste des 25 joueurs :

Gardiens : Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie Saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Abderrahmane Medjadel (O. Médéa/ Algérie)

Défenseurs : Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/ Russie), Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Naoufel Khacef (Tondela FC/ Portugal), Ramy Bensebaïni (B. Monchengladbach/ Allemagne), Djamel Benlamri (Qatar SC/ Qatar), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique), Aïssa Mandi (Villarreal/Espagne), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Pays-Bas), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie)

Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), Adam Zorgane (SC Charleroi/Belgique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Haris Belkebla (Stade brestois/ France), Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France)

Attaquants : Islam Slimani (O. Lyon/ France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Andy Delort (Montpellier/ France), Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre), Youcef Belaïli (Qatar SC/ Qatar), Rachid Ghezzal (Besiktas/Turquie), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre).