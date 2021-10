Mondial-2022 (3e-4e journées) Algérie-Niger: Atal, Fares et Ounas de retour, Delort absent

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a retenu une liste de 23 joueurs en prévision des deux rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022 face au Niger (groupe A), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) samedi.

La liste est marquée par le retour de Youcef Atal (OGC Nice/France), Mohamed Fares (Genoa/Italie) et Abdel Jalil Meddioub (Girondins de Bordeaux/France) en défense et Adam Ounas (Naples/Italie), en attaque. Agé de 24 ans, Meddioub, formé à l'Olympique de Marseille, avait été convoqué pour la première fois lors des deux matchs amicaux des "Verts" contre le Nigeria (1-0) et le Mexique (2-2) en octobre 2020.

Le défenseur Djamel Benlamri et l'attaquant Islam Slimani, blessés, figurent également dans la liste des 23 retenus par le coach national.

En revanche, Belmadi n'a pas convoqué plusieurs joueurs qui avaient pris part à la double confrontation contre Djibouti en septembre dernier, entre autres Andy Delort (OGC Nice/ France), Rachid Ghezzal (Besiktas/Turquie), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela FC/Portugal).

Les 23 joueurs retenus entreront en stage lundi prochain au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger).

La sélection algérienne accueillera son homologue nigérienne le vendredi 8 octobre (20h00) au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida avant de se rendre à Niamey pour la manche retour le mardi 12 octobre (17h00) au stade du général Seyni-Kountché.

A l'issue des deux premières journées de qualifications, l'Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme la marche (0 pt).

Le premier à l'issue de la phase de poules se qualifie pour le troisième et dernier tour (barrages).

Liste des 23 joueurs :

Gardiens : Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/France), Abderrahmane Medjadel (Paradou AC)

Défenseurs : Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/Russie), Hocine Benayada (ES Sahel/Tunisie), Youcef Atal (OGC Nice/France), Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/Allemagne), Mohamed Fares (Genoa/Italie), Djamel Benlamri (Qatar SC/Qatar), Aïssa Mandi (Villarreal/Espagne), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/Pays-Bas), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/Tunisie), Abdel Jalil Meddioub (Girondins de Bordeaux/France)

Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/Italie), Adam Zorgane (SC Charleroi/Belgique), Ramiz Zerrouki (Twente FC/Pays-Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/Turquie), Haris Belkebla (Stade brestois/France), Hicham Boudaoui (OGC Nice/France)

Attaquants : Islam Slimani (Lyon/France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar), Adam Ounas (Naples/Italie), Saïd Benrahma (West Ham/Angleterre).