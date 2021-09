Paralympiques-2020 : Neuf pays africains dont l'Algérie au tableau des médailles provisoire, après huit journées

Neuf pays africains dont l'Algérie figurent au tableau provisoire des médailles aux 16es Paralympiques de Tokyo qui se poursuivent jusqu'au 5 septembre 2021, dominé par la Chine avec un total de 132 médailles. L'Algérie occupe provisoirement la 43e position avec sept médailles, une en or en Judo, deux en argent en athlétisme et 4 en bronze (3 en athlétisme et une en powerlifting).

Mais, c'est le Nigéria qui conduit le contient africain au classement des médailles (26e) avec six breloques dont trois en or, suivi de l'Afrique du Sud (27e) avec cinq (3 or et 1 argent) et la Tunisie (31e) et qui totalise 7 médailles (2 or et 4 argent).

Si le Nigéria s'est illustré en powerlifting, la Tunisie et l'Afrique du Sud se sont distinguées en para-athlétisme, alors que l'Algérie (43e) a intégré le classement des médailles grâce à la nouvelle championne paralympique de judo, Abdelaoui Cherine, médaille d'or dans la catégorie des -52kg. Les autres médailles algériennes ont été gagnées en para-athlétisme et powerlifting.

L’Ethiopie (51e) compte une seule médaille, devant l'Egypte (54e) qui n'a pas réussi à gagner une breloque en or mais compte six médailles dont 4 en argent, grâce à ses pawerlifteurs.

Trois autres pays africains figurent au tableau des médailles. Il s'agit de la Namibie (63e) avec une médaille d’argent, du Kenya, l'Ouganda et le Maroc (70e), avec chacun une médaille de bronze.

Classement africain aux Jeux paralympiques:

1. Nigeria (26e): 3 or, 1 argent, 2 bronze

2. Afrique du Sud (27e) : 3 or, 1 argent, 1 bronze

3. Tunisie (31e): 2 or, 4 argent, 1 bronze

4. Algérie (43e): 1or, 2 argent, 4 bronze

5. Ethiopie (51e): 1 or

6. Egypte (54e): 4 argent, 2 bronze

7. Namibie (63e) : 1 argent

8. Kenya (70) : 1 bronze

9. Ouganda (70e) : 1 bonze

10. Maroc (70e) : 1 bronze .

APS