M’sila : repêchage des corps des trois personnes d’Oued Mitar à Boussaada

Les éléments de la protection civile ont repêché jeudi les corps sans vie des trois personnes portées disparues dans les crues de Oued Mitar, dans la commune de Boussaada, (M’sila), ont indiqué les services locaux de la protection civile.

Les mêmes services ont précisé que les éléments de la protection civile ont retrouvé vers 10 h 47 les corps sans vie de deux personnes de sexe masculin à l’oued Mitar, dans son cours à proximité de l'établissement pénitentiaire de Bousaada, alors qu’un troisième corps, un enfant a été retrouvé par les plongeurs de la protection civile dans un étang, du même oued.

Les services de la protection civile ont salué les efforts de tous les intervenants qui ont contribué, par des moyens matériels et humains, aux opérations de recherches à leur tête, les autorités civiles et sécuritaires locales et les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), la conservation des forêts, la société civile ainsi que des citoyens.

Il est à rappeler qu’au cours des intempéries qu’a connu, avant trois jours, la wilaya de M’sila, sept (7) personnes ont été secourues à travers plusieurs communes de la wilaya et trois (3) voitures ont été repêchées.

