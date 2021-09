Ligue des champions (tour préliminaire aller) : le CRB et l'ESS ratent leur sortie

Le CR Belouizdad et l'Entente de Sétif ont mal négocié la manche aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions, en concédant la défaite en déplacement devant respectivement, les Nigérians d'Akwa United (1-0) et les Gambiens du FC Fortune (3-0).

Si les Algérois conservent toutes leurs chances de qualification après leur courte défaite au Nigéria, les Sétifiens eux semblent avoir déjà compromis leurs objectifs, après leur déroute en terre gambienne.

La salut de l'ESS aurait peut-être pu passer par l'inscription d'au moins un but en terre gambienne, ce qui aurait pu ramener l'addition à un score plus ou moins surmontable au match "retour", mais le fait d'avoir échoué dans cette quête semble avoir sérieusement compromis les chance de qualification du vice-champion d'Algérie en titre.

Un échec qui peut s'expliquer par le fait que l'Entente ait perdu plusieurs pièces maîtresses à l'issue de l'exercice écoulé, dont ses meilleurs buteurs : Mohamed Amine Ammoura et Hossam Ghacha, partis respectivement à Lugano (Suisse) et Antalyaspor (Turquie).

Une importante saignée à laquelle on pourrait ajouter une fin de saison difficile, ayant coûté le titre de champion à l'ESS, sans oublier le manque de préparation, du fait que l'Aigle noir soit rentré directement dans la nouvelle saison, sans avoir bien rechargé ses batteries après une saison marathon.

Des désagréments auxquels a été confronté même le champion d'Algérie en titre, le Chabab de Belouizdad, y compris en ce qui concerne le départ de certaines pièces maîtresses, puisque lui aussi a perdu son meilleur buteur, Amir Sayoud, au profit d'un club Saoudien, à la seule différence que malgré toutes ces données défavorables, les Rouge et Blanc ont plus ou moins évité le naufrage au Stade Godswill d'Uyo (Nigeria), où leur courte défaite (1-0) semble leur laisser une chance de renverser la vapeur au match "retour", prévu dans une semaine à Alger.

La Confédération africaine de football, organisatrice de la compétition a en effet fixé la date des matchs "retour" de ce tour préliminaire de la Ligue des champions entre le 17 et le 19 septembre courant.

Pour rappel, en Coupe de la Confédération, les deux représentants algériens: la JS Saoura et la JS Kabylie, ont été exemptées du tour préliminaire.

Une compétition dans laquelle les "Canaris" ont atteint la finale l'an dernier et qui semblent espérer faire aussi bien cette année encore.

