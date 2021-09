Accidents de la route : sept décès et 341 blessés durant les dernières 48 heures

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 341 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont intervenu en outre, pour le repêchage d'un jeune homme âgé de 22 ans décédé noyé dans une retenue collinaire au domaine agricole Si Lakhdar dans la commune et daïra de Birtouta.

Durant la même période, le dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte a permis l'extinction de 14 incendies à travers plusieurs wilayas du pays à savoir sept (7) incendies de forêt, trois (3) incendies de maquis, deux (2) incendies de broussailles et deux (2) incendies de récoltes.

Ces incendies ont ravagé, selon la même source, "25 Ha de forêt ,10 Ha de maquis, 9 hectares de broussailles, ainsi que 240 arbres fruitiers et 550 bottes de foin".

S'agissant des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant ces dernières 48 heures, 60 opérations de sensibilisation à travers le territoire national pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique.

Elles ont effectué aussi 45 opérations de désinfection générale touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.