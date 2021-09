Accidents de la circulation: 11 morts et 196 blessés au cours des dernières 24 heures

Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 196 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans la wilaya de Tiaret suite à une collision dimanche matin à 6h20 entre un véhicule et un camion survenu sur la RN 90, dans la commune de Chehaima, ayant provoqué le décès de 3 personnes et fait 2 blessés, et dans la wilaya de Skikda suite à une collision entre 2 véhicules au lieu-dit Menzal el Abtal, dans la commune d'Azzaba, où 3 personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées.

Les secours de la Protection civile sont également intervenus pour éteindre 2 incendies dans les wilayas de Bejaia et Tizi-Ouzou. Dans cette dernière wilaya, un incendie qui s'est déclaré dans un Fast-Food, au centre-ville de la commune de Draâ Ben Khada, a causé des gênes respiratoires à 2 personnes.

Concernant le dispositif de lutte contre les feux de forêt et de récolte, les unités de la Protection civile sont intervenues pour éteindre 6 incendies à travers plusieurs wilayas, qui ont ravagé 2,5 ha de forêt ,5 ha de maquis, 5 ha de broussailles, 400 bottes de foins et 142 palmiers.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures 36 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité de porter le masque et de respecter le confinement et les règles de distanciation physique, et 24 opérations de désinfection générale dans plusieurs wilayas ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, ainsi que les zones d'habitation. APS