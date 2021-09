Covid-19 : reprise progressive des activités médicales après désinfection des services

Les établissements hospitaliers ont repris progressivement les différentes activités médicales après avoir mené une large opération de désinfection et de stérilisation et le recul des cas Covid-19 enregistrés ces dernières semaines, selon les responsables de ces structures.

En septembre 2020 et devant la hausse des contaminations à la Covid-19 enregistrées dans le pays, le ministère de la Santé avait émis une note invitant les établissements hospitaliers à suspendre toutes les activités médicales.

Tributaire du recul des contaminations, la décision de reprise doit être prise en fonction des spécificités de chaque établissement, selon cette même note.

Ainsi, les services d'urgence médico-chirurgicale, de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique, de gynécologie, de chirurgie générale, d'oncologie et d'hémodialyse figurent parmi les activités médicales maintenues au niveau des secteurs public et privé.

Dans une déclaration, le directeur général des services sanitaires au ministère, Pr. Lyes Rehal a affirmé que le département de la Santé avait donné "les instructions nécessaires pour gérer la crise en cas d'augmentation ou de recul des contaminations, les comités locaux, les conseils scientifiques et les établissements hospitaliers devant gérer la situation pandémique en fonction des cas enregistrés et de la spécificité de leurs activités".

A titre d'exemple, les comités scientifiques de l'EHU Mustapha-Pacha ont décidé de la reprise de toutes les activités médicales suspendues au niveau de cet établissement, et ce après avoir constaté une stabilisation des infections au coronavirus, explique Pr. Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales.

D'ailleurs, les employés de l'EHU, au front face à la troisième vague, ont été autorisés par l'administration à prendre du repos pour se préparer à d'éventuelles vagues, a-t-il ajouté.

L'intervenant a déploré le fait que certains patients atteints de maladies chroniques, de maladies auto-immunes et de sclérose en plaques ont été contraints de se tourner vers le secteur privé après la reconversion des différents services dans les hôpitaux en services covid.

Le Pr. Belhadj a toutefois indiqué que même si les personnels ont été exclusivement mobilisés pour la prise en charge des patients atteints de covid-19 au détriment des autres activités médicales, l'EHU a ouvert le service d'orthopédie exceptionnellement durant l'Aïd El-Adha pour prendre en charge les blessures résultant de l'immolation du mouton.

Même si les cas ont baissé, les services de diabétologie, de pneumologie et de chirurgie générale B de l'EHU restent affectés à la prise en charge des cas Covid, a affirmé le directeur des activités médicales et paramédicales de cet établissement, précisant qu'une cinquantaine de malades y sont actuellement hospitalisés.

L'hôpital a également repris la campagne de vaccination au niveau de trois services, a-t-il fait savoir, regrettant que certains membres du personnel ne soient pas encore vaccinés.

Le taux de vaccination est de 20% seulement, a-t-il dit, estimant que cela risque d'entraver les activités de l'établissement en cas de nouvelle vague qui pourrait les toucher.

Le directeur général de l'EHS de rééducation fonctionnelle d'Azur Plage (Alger), Zidane Hafsa, a précisé que les activités de l'hôpital "n'ont pas été complètement suspendues même durant le pic des contaminations où plusieurs salles ont été affectées aux cas Covid.

Avec l'amélioration de la situation épidémiologique, les responsables de l'établissement comptent reprendre progressivement toutes les activités.

Même cas de figure pour l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Zéralda où "toutes les activités assurées d'ordinaire ont repris, à l'instar de la médecine interne, la chirurgie maxillo-faciale", selon le DG de cet établissement M.

Moussa Zeghdoudi qui a relevé que les services de gynécologie obstétrique, de pédiatrie et de chirurgie générale étaient opérationnels durant le pic des contaminations covid-19.

Quant à l'EHU "Nafissa Hamoud" (ex Parnet), sa directrice générale, Keltoum Zahi, a fait savoir que tous les services avaient repris leurs activités et commencé, depuis près d'une semaine, la réception des patients, rappelant, à titre d'exemple, les services d'ophtalmologie et de néphrologie qui ont programmé des patients nécessitant une opération de greffe de la cornée et d'un rein, en sus des autres consultations médicales.

Selon la même responsable, moins de 10 cas positifs au covid-19 se trouvent actuellement à l'EHU "Nafissa Hamoud", ce qui a permis d'accorder des congés et des jours de récupération aux staffs médicaux qui ont travaillé d'arrache pied lors des pics de contamination".

De son côté, le Chef de service des cardiologie au même CHU, Pr Djamal Eddine Nibouche, a affirmé que le service avait repris son activité fin août dernier, soulagé de la pression qu'il subissait du fait de la prise en charge des cas covid-19.

Pr Nibouche s'est dit, par ailleurs, "soulagé" du faible nombre de cas enregistrés en Algérie lors des précédentes vagues contrairement à la situation qu'a connue l'Europe, chose, a-t-il dit, qui a quelque peu aidé à "contrôler la situation".