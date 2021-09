EN U20: L'Algérie au tournoi Espoirs de Toulon

La sélection algérienne des U20 de football prendra part au 48ème tournoi Maurice Revello, plus connu par le Festival international Espoirs de Toulon, qui aura lieu du 29 mai au 12 juin 2022 dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France, a indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF).

Ce tournoi est ouvert aux joueurs nés en 2002, 2003 et 2004 afin de permettre aux fédérations de préparer les championnats continentaux en vue des diverses compétitions de la FIFA ou des Jeux olympiques qui auront lieu en 2024 à Paris.

Le président du tournoi, M. Alain Revello, s'est dit "très honoré" d'accueillir l'équipe nationale d'Algérie des U20 afin de lui permettre de préparer de telles échéances.

Ce tournoi regroupera 12 équipes réparties en trois groupes de quatre. Les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième sont qualifiés pour les demi-finales. Les équipes non qualifiées pour le carré final, disputeront un match de classement, ce qui donnera quatre à cinq rencontres par équipe.

Entamé en 1967, le tournoi de Toulon est devenu un rendez-vous important pour les sélections Espoirs. Les éditions 2020 et 2021 n'ont pas eu lieu, en raison de la crise de la Covid-19, alors que la dernière, celle de 2019, a été gagnée par le Brésil, alors qu'auparavant l'Angleterre avait aligné trois succès de rang (2016, 2017 et 2018).

L'Algérie avait pris part à ce tournoi dans les années 1980, avec, en 1983, une sélection composée d'une majorité de joueurs de l'ex-club de la DNC Alger qui s'est classée 3ème de son groupe derrière le Brésil et l'Allemagne et devançant la Chine puis terminant 6ème du tournoi , et occupant le même rang en 1984, mais avec comme meilleur buteur de la compétition Meziane Zaghzi (5 réalisations).