Année universitaire 2021-2022 : lancement du e-learning à partir du 3 octobre prochain

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé tous les étudiants du lancement dimanche prochaine (3 octobre) de l'enseignement à distance pour les cours programmés au sein des unités exploratoires et horizontales au titre de l'année universitaire 2021/2022, pour tous les étudiants, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Cette date sera également l'occasion pour permettre aux nouveaux étudiants de première année licence de s'intégrer progressivement à ce mode pédagogique, en découvrant les plateformes numériques y dédiées, ainsi que les moyens d'accéder aux contenus et interagir avec les enseignants", souligne le communiqué.

Selon la même source, "l'enseignement en présentiel pour les étudiants sera lancé le 10 octobre 2021, dans tous les établissements d'enseignement supérieur, pour les unités fondamentales, conformément au programme d'enseignement au niveau de chaque établissement et aux règles définies dans le protocole de déroulement de l'année universitaire".

A cette occasion, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé tous les membres de la famille universitaire, y compris les enseignants, les étudiants et les employés, à se rendre dans les centres de vaccination ouverts au niveau des établissements universitaires, des résidences et des centres de santé relevant du ministère de la Santé pour se faire vacciner du 2 au 9 octobre 2021, conclut le communiqué.

APS