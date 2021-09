Une conférence régionale sur les startups le 13 octobre prochain à Constantine

La wilaya de Constantine abritera le 13 octobre prochain la Conférence régionale dédiée aux startups (Constantine disrupt), a annoncé mercredi le Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups

Organisée à la salle Zénith, la Conférence vise à stimuler l'écosystème de l'innovation au niveau de l'Est algérien et sera dédiée exclusivement aux startups, aux porteurs de projets innovants, aux experts en technologie et aux étudiants, précise le ministère.

Selon la même source, le programme de la rencontre prévoit l'organisation de conférences animées par des experts algériens et étrangers autour de plusieurs thématiques se rapportant à la biotechnologie, à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets (IoT/ Industry 4.0).

Une exposition dédiée aux startups activant dans l'Est algérien et un concours autour des thèmes précités sont aussi au programme de cet évènement.

Pour prendre part à la conférence, le ministère invite les intéressés, à s'inscrire via le lien: https://algeriadisrupt.com/registration/.

Pour participer au concours, le ministère délégué a également mis à disposition le lien: https://algeriadisrupt.com/biotechh/.

A rappeler que le Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups a déjà organisé deux conférences régionales dans la capitale de l'Ouest (Oran) et dans le Sud algérien dans la wilaya de Ghardaïa.

APS