Accidents de la route : 7 morts et 175 blessés ces dernières 24 heures

Sept personnes sont décédées et 175 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Ghardaïa avec 2 personnes décédées et 3 autres blessées, suite à un carambolage entre 3 véhicules sur la RN49, commune de Zelfana, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile de la wilaya de Bordj Bou Arreridj sont intervenus pour l’extinction d’un incendie qui s’est déclaré dans une habitation sise au lieu dit Haouzat Bel Yadhi, dans la commune de Bordj Bou Arreridj, causant des gènes respiratoires à 4 personnes et des blessures légères à une autre.

Suite aux chutes de pluies qui se sont abattues à Oum el Bouaghi et Tébessa, les services de la Protection civile de ces deux wilayas sont intervenus pour le sauvetage de 20 personnes qui étaient à bord d’un bus cerné par les eaux suite au débordement d’un oued au lieu dit Mechtet el Madjen commune oued Nini sur la route reliant les communes d’Ain Beida et Ain Touila.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 34 opérations de sensibilisation et 28 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

APS