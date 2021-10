Décès de Brahim Ghouma, Amenokal des Touaregs Tassili: le Président Tebboune présente ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé dimanche à la famille du défunt moudjahid Brahim Ghouma, Amenokal du Tassili N’Ajjer, un message de condoléances dans lequel il a salué "les qualités d'une figure de proue de la lutte armée nationale et du patriotisme".

"Allah Akbar (Dieu est Grand) ... c'est avec une profonde affliction que nous avons appris, tout comme nos concitoyens dans la wilaya d'Illizi et notre Grand Sud en général, la disparition du moudjahid Brahim Ghouma, Amenokal du Tassili N’Ajjer et l'une des figures de proue de la lutte armée nationale et du patriotisme", a écrit le Président Tebboune dans son message.

Et d'ajouter: "nous partageons l'immense tristesse de sa famille, de ses proches et de tous les enfants de cette chère région, qui avait conféré au défunt, fort de son honorabilité et de ses qualité de Grand homme, le rang de fils digne de confiance lorsqu'il s'était vu confier la présidence de la première APC d'Illizi".

Rappelant que le défunt "s'était fait le porte-voix des préoccupations de sa région au sein du Conseil de la Nation, où il a accompli deux mandats", le Président Tebboune a rendu hommage à "un Homme de bien et de paix, épris et jaloux de l'Algérie, sa patrie".

"Mes condoléances les plus attristées, en cette pénible épreuve, à la famille et proches du défunt et à tous nos frères Touareg à Illizi.

Puisse Dieu, Tout Puissant, leur prêter patience et réconfort et accueillir le défunt en son vaste paradis. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons", a conclu le Président de la République.

