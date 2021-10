Cancer en Algérie : 65.000 nouveaux cas depuis début 2021

Soixante-cinq mille (65.000) nouveaux cas de cancer, tout types confondus, ont été recensés en Algérie depuis le début de l'année 2021, dont 15.000 cas de cancer du sein, a indiqué mardi à Alger, le président de la Société algérienne d'oncologie médicale, le professeur Kamel Bouzid.

S'exprimant au forum du quotidien El-Moudjahid, le Pr Bouzid, également chef du service d'oncologie médicale au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) de l'hôpital Mustapha-Pacha, a fait savoir que ces nouveaux cas de cancer ont été enregistrés à travers "une trentaine de wilayas du pays, y compris celles du Sud dont Adrar, El-Oued, Ouargla et Bechar".

Les principales causes de ces cas sont "le tabac, l'alcool et la consommation de la viande rouge, qui est un aliment classé comme cancérigène par l'Organisation Mondiale de la Santé en 2014", a-t-il précisé, relevant, dans le même cadre, que "les essais nucléaires français menés dans le sud algérien, figurent aussi parmi les causes des cas de cancer même après plus d'une soixantaine d'années".

Le Pr Bouzid a tenu à souligner, à cet effet, que ces essais nucléaires, qu'il qualifie de "crimes contre l'humanité", avaient d'autres conséquences sur la santé des populations locales, citant notamment les malformations et l'impact négatif sur la fécondité. A propos du plan national anti-cancer (2015-2019), le Pr Bouzid a souligné l'importance de "consolider ses acquis et de poursuivre la sensibilisation des populations et des soignants".

En réponse à une question sur l'impact de la pandémie du coronavirus (covid-19) sur le traitement des personnes atteintes de cancer, il a indiqué que cette pandémie a "impacté lourdement la prise en charge des malades notamment en matière d'actes chirurgicaux, car beaucoup de services ont été reconvertis en centres anti-covid-19, ainsi que le diagnostic précoce et le dépistage".

APS