DGSN : Démantèlement d'un groupe terroriste appartenant au "MAK"

Les services de la sûreté nationale ont procédé, au cours de cette semaine, au démantèlement d'un groupe criminel appartenant à l'organisation terroriste "MAK" et à l'arrestation de 17 suspects qui "étaient en train de préparer des opérations armées", a indiqué mercredi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Les services de la Sûreté nationale ont procédé, au cours de cette semaine, au démantèlement d'un groupe criminel appartenant à l'organisation terroriste "MAK" activant dans les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaïa et Bouira et à l'arrestation de 17 mis en cause qui étaient en train de préparer des opérations armées ciblant la sécurité et l'unité nationales avec la complicité de parties internes d'obédience séparatiste", souligne la même source.

"Les preuves numériques et les aveux des mis en cause lors de l'enquête préliminaire ont démontré que les membres de ce groupe terroriste étaient en contact permanent avec des parties étrangères via l'espace cybernétique.

Le groupe activait sous couvert d'associations et d'organisations de la société civile implantées au sein de l'entité sioniste et dans un Etat nord africain", d'après la même source.

Les opérations de perquisition des domiciles des mis en cause, effectuées sous la supervision des autorités judiciaires compétentes, ont permis "la saisie de documents prouvant des contacts permanents avec les institutions de l'entité sioniste, des armes et matériels de guerre, des emblèmes et des tracts de propagande appartenant à l'organisation terroriste "MAK"", conclut le communiqué.

APS