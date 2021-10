L’ancienne ministre Houda Feraoun condamnée à 3 ans de prison ferme

Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre les crimes financiers et économiques près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger, a condamné, ce lundi, l'ancienne ministre de la Poste et des télécommunications, Imane Houda Feraoun, à 3 ans de prison ferme, assortis d'une amende de 500.000 da. L'ancien directeur général d'Algérie Télécom (AT), Tayeb Kebbal, écope de 5 ans de prison ferme, assortis d'une amende d'un million de DA. Un mandat de dépôt a également été émis contre l'ancien DG d'AT, lors de ce procès.

Egalement mises en cause, les deux sociétés "HUAWEI" et "ZTE" ont été condamnées à une amende de 4 millions de DA, avec paiement d'une indemnité d'une valeur 10 millions de DA sur les dégâts occasionnés au profit du Trésor public. L'ancien P-dg de Mobilis, Choudar Ahmed a été acquitté. Le président de la commission des négociations à Algérie Télécom, Berrani Sid Ahmed a bénéficié du même verdict avec levée du contrôle judiciaire. Les autres accusés à savoir le secrétaire technique de cette commission et ses membres ont été également acquittés.

Les accusés ont été poursuivis dans cette affaire pour corruption, dilapidation des deniers publics, octroi d'indus privilèges et abus de fonction. Mardi dernier, le Procureur de la République près le même Pôle avait requis une peine de huit (8) ans de prison ferme assortie d'une amende de cent millions DA contre l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane Houda Feraoun, et l'ancien directeur général d'Algérie Télécom, Tayeb Kebbal.

Il avait également requis six (6) ans de prison contre le président de la commission des marchés d'Algérie Télécom, quatre (4) ans de prison contre le reste des accusés, d'anciens cadres d'Algérie Télécom et l'ancien directeur général de Mobilis, et cinq (5) ans d'inéligibilité à l'encontre de tous les accusés. Le Procureur de la République avait, par ailleurs, requis une amende de cinq (5) millions de DA contre les sociétés "Huawei" et "ZTE".

APS