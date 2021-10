Le Président Tebboune adresse ses vœux aux Algériens à l’occasion du Mawlid Ennabaoui

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, lundi, ses vœux "les meilleurs" au peuple algérien à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui.

"Il m'est particulièrement agréable de vous adresser, Algériennes et Algériens, mes vœux les meilleurs alors que vous célébrez, en cette nuit bénie, la naissance de la plus noble des créatures, le prophète Mohammad (QSSSL), en vue d'exalter la renommée de celui dont la perfection morale a été résumée par Allah en ces termes: +Et Tu es, certes, d'une moralité éminente+", a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter.

APS