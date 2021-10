M. Zeghdar prendra part à Istanbul au Forum d'affaires et d'économie Turquie-Afrique

Le Ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, prendra part, au forum d'affaires et d'économie Turquie-Afrique, les 21 et 22 octobre courant à Istanbul, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l'Industrie.

"Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, représentant l'Algérie, prendra part, les 21 et 22 octobre à Istanbul (Turquie) aux travaux de la 3e édition du Forum d'affaires et d'économie Turquie-Afrique", lit-on dans le communiqué.

Ce forum qui connaitra la participation de responsables et d'hommes d'affaires de 41 Etats, a pour objectif, de développer les relations économiques et commerciales entre la Turquie et les Etats africains.

D'une durée de deux jours, les participants à ce forum aborderont les perspectives de la coopération afro-turque dans les domaines de l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la santé, le tourisme, en sus de l'examen des voies et moyens de consolider le partenariat entre les deux parties dans les domaines du commerce et de l'investissement, notamment dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Selon la même source, des rencontrent Business to business (B to B) seront organisées entre les hommes d'affaires des pays participants.

APS