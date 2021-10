Conférence de soutien à la stabilité de la Libye : Lamamra s'entretient avec de hauts responsables du Gouvernement libyen

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu jeudi à Tripoli (Libye) avec le chef du Gouvernement libyen d'union nationale, Abdelhamid Dbeibah, peu avant l'entame de la Conférence "Initiative pour la stabilité en Libye", a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les relations fraternelles qui lient les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que les derniers développements du processus politique en Libye, sous l'égide de l'ONU.

Dans ce cadre, M. Lamamra a réitéré "l'attachement constant de l'Algérie à soutenir les frères libyens, pour parvenir à des consensus à même de concrétiser les priorités de l'étape actuelle", soulignant le grand intérêt qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la sécurité et à la stabilité en Libye.

Il a exprimé le soutien de l'Algérie à l'Initiative pour la stabilité en Libye, souhaitant que cette dernière puisse booster le processus politique et mettre fin à la crise.

Pour sa part, le chef du Gouvernement libyen a salué le rôle positif de l'Algérie, ses démarches en faveur de la stabilité sécuritaire et politique en Libye, ainsi que la dynamique dans les relations établies entre les deux pays frères, en concrétisation de la volonté commune des directions des deux pays.

M. Lamamra a également eu des entretiens avec son homologue libyenne, Najla Al-Mangoush ainsi qu'avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni.

Les discussions ont porté sur les derniers développements de la situation en Libye et dans la région en général, dans le cadre de la concertation et de la coordination permanente entre les deux pays.

M. Lamamra a reçu, par ailleurs, la Sous-secrétaire d'Etat américaine en charge des questions du Proche-Orient, Mme Yael Lampert, avec laquelle il a échangé les points de vue, sur les derniers développements en Libye, au Mali et au Sahara occidental, réitérant par là même, leur engagement commun à promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

Le chef de la diplomatie algérienne était arrivé jeudi matin à Tripoli pour participer à la Conférence de soutien à la stabilité de la Libye, à l'invitation de son homologue libyenne, Mme Najla Al-Mangoush.

La participation de M. Lamamra à cette Conférence confirme la position constante de l'Algérie et son soutien permanent au peuple libyen frère pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité et la réalisation de la réconciliation nationale.

En marge de cette rencontre, M. Lamamra aura des entretiens avec les hautes autorités libyennes et ses homologues des pays participants.

Cette conférence qui se tient à l'initiative de l'Autorité exécutive libyenne, vise à cristalliser une position internationale et régionale unifiée pour soutenir la vision libyenne dans l'Initiative de stabilité en Libye annoncée par le gouvernement d'union nationale.

APS