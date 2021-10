Super Division : coup d'envoi maintenu pour le 29 octobre

Le coup d'envoi du Championnat d'Algérie de basket-ball, Super-Division (messieurs), a été maintenu au 29 octobre avec une nouvelle formule de compétition composée de 18 clubs répartis en trois groupes de six.

"Avec les forfaits du GS Pétroliers et l'ES Cherchell, la Super-Division est désormais composée de 18 clubs répartis en trois groupes sur la base du classement final de la saison 2019-2020 et selon le système serpentin", a déclaré à l'APS le président de la Commission nationale des compétitions, Mohamed Boufenik.

"Si les salles ne seront pas réquisitionnées pour la campagne électorale des prochaines élections locales, le coup d'envoi de la saison 2021-2022 est maintenu pour le 29 octobre", a-t-il ajouté.

Concernant la formule de compétition, la première phase de la Super-Division se jouera en aller-retour dans chaque groupe (A, B, C).

A l'issue de cette phase, les trois premiers de chaque poule ainsi que le meilleur quatrième se qualifieront à la 2e phase qui se disputera en trois tournois (Est, Centre, Ouest).

La phase finale "Tournoi des As", qui désignera le champion d'Algérie, regroupera les quatre meilleurs clubs à l'issue des trois tournois.

Pour la relégation, les play-down regrouperont les huit équipes restantes de la 1ere phase, qui disputeront trois tournois pour désigner les deux équipes reléguées en palier inférieur.

Le président de la Commission nationale des compétitions a également confirmé que les joueurs étrangers ne sont plus autorisés à évoluer dans les championnats nationaux de basket-ball, à savoir, la Super-Division messieurs et les divisions nationales messieurs et dames, lors de la saison 2021-2022.

Pour rappel, la Super-Division messieurs est à l'arrêt depuis mars 2020, alors que les clubs de la Nationale 1 dames avaient pris part en juillet dernier à la Coupe fédérale, une compétition qui a marqué le retour du basket algérien à l'activité après 15 mois d'arrêt en raison du coronavirus.

La FABB avait décrété en juillet 2020 une saison blanche pour 2019-2020, "sans titre, ni accession ou relégation", trois mois et demi après la suspension des compétitions en raison de la pandémie du Covid-19.

Composition des groupes :

Groupe A : WO Boufarik, CSC Gué de Constantine, NA Hussein-Dey, OMS Miliana, O Batna, CSMBB Ouargla.

Groupe B : NB Staouéli, PS El-Eulma, TRA Draria, OS Bordj Bou Arréridj, USM Blida, AB Skikda.

Groupe C : CRB Dar Beida, Rouiba CB, USM Alger, IR Bordj Bou Arréridj, US Sétif, ASS Oum Bouaghi.

